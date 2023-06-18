توقعات بارتفاع أعداد المقبولين في الجامعات 2023

تشير التوقعات إلى ارتفاع أعداد طلاب الثانوية العامة المقبولين في تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2023-2024.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات الأعداد المقرر قبولها في كل كلية وفقا لنتائج الثانوية العامة واحتياجات كليات القطاعات المختلفة.

ومن المتوقع زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية هذا العام حتى تستوعب زيادة أعداد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ووصل عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022-2023 إلى أكثر من 780 ألف طالب وطالبة مقابل 600 ألف طالب العام الماضي 2021-2022، ما يؤدي إلى زيادة أعداد المقبولين في الجامعات.

وترتفع أعداد المقبولين في الجامعات للعام الدراسي 2023-2024 لأكثر من 450 ألف طالب وطالبة على أن تقبل باقي أعداد الطلاب الناجحين بالمعاهد العليا البالغ عددها 152 معهدًا.

وبدأ المجلس الأعلى للجامعات فى الحصر النهائى لإعداد المقبولين بالجامعات هذا العام بعد تلقى مقترحات مجلس كل جامعة الأعداد المقترح قبولها بالكليات وفقا للطاقه الاستيعابية.

تنسيق الجامعات 2023

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وتشكيل اللجنة العليا لتنسيق الجامعات لتحديد تفاصيل الأعداد المقبولة بجميع الكليات هذا العام.

وتبدأ وزارة التعليم العالى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك فى إعداد المقر الرئيسى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بجامعة عين شمس تحت إشراف سيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه أمس السبت على العمل بنفس قواعد تنسيق الجامعات للعام الماضي لخريجي الثانوية العامة 2023.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن القبول بكل كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، بعد إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

وتجرى اختبارات القدرات لجميع الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

والكليات التي تتطلب اختبارات القدرات هي: التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة".

