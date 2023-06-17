مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للثانوية العامة (فيديو)

نشرت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتتضمن فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة العربية للثانوية العامة حل النموذج الاسترشادي الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي كمنوذج محاكاة للامتحانات.

ووفرت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023 والتعرف على طبيعة الأسئلة، ومواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، غدا الأحد، امتحان اللغة العربية بإجمالي نحو 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية.

لمشاهدة فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة العربية للثانوية العامة (اضغط هنا).





مواصفات امتحان اللغة العربية

يعتمد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على نظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب خلال انعقاد اللجان الامتحانية، ثم تسليمها في نهاية الامتحان.

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة قياس المستويات المعرفية والعقلية المختلفة، إذ تنقسم الأسئلة إلى: 30 في المائة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للعمليات العليا.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها عدة أسطر للكتابة.

توجيهات أسئلة امتحان اللغة العربية

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب.

وشدد وزير التربية والتعليم على ألا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة في الاختيار من متعدد، وألا توجد خيارات متشابهة.

ونبه وزير التربية والتعليم بمراعاة عدد الخطوات في الحل عند وضع الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

توزيع درجات اللغة العربية

تبلغ النهاية العظمى لمجموع درجات امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 80 درجة، على أن تكون النهاية الصغري للنجاح في المادة 40 درجة.

كما تبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة أربعة أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالًا موضوعيا اختيار من متعدد بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

ويوضع موضوع التعبير في امتحان اللغة العربية عبارة عن مقدمة لموضوع محدد، على أن يخصص لهم عدة أسطر فقط حتى يتناسب مع الوقت المحدد للامتحان.