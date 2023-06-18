القبض على سائق رفع أجرة الركوب بالشرقية

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا إدعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحميل عدد ركاب أكثر من المسموح به، مما تسبب فى حالة من التكدس والاختناق بخط (ههيا – الزقازيق – الشرقية)، وكذا محاولته رفع قيمة الأجرة المحددة وعند اعتراض الركاب ادعى وجود عطل بالسيارة وطالبهم بالنزول وقيامه بالهرب تاركهم بمنتصف الطريق.



وبالفحص تم تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

