امتحان اللغة العربية 2023| شاومينج تبيع الوهم لطلاب الثانوية العامة

زعمت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام المعروفة باسم شاومينج، تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ودعت مجموعات الغش طلاب الثانوية العامة إلى سرعة الانضمام إلى الشات السري للحصول على امتحان اللغة العربية قبل بدء الامتحان، مقابل إضافة عددًا معينًا من الأعضاء إلى المجموعة أو إرسال مبلغًا ماليًا.

وبتمكن "بوابة الوفد الإلكترونية" من الدخول على الشات السري، تبين أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الذي تنشره تلك المجموعات خاص بامتحان العام الدراسي الماضي 2021-2022.

وتلجأ تلك المجموعات إلى تمويه العام الدراسي 2021-2022 من أوراق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في محاولة للإقناع بأنه الامتحان الحقيقي الذي يؤديه الطلاب صباح اليوم.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، للعام الدراسي 2022-2023 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".

ويبلغ عدد إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة نحو 783 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية من مختلف المحافظات.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة في ألفين و97 لجنة امتحانية بالمدارس في جميع المحافظات، وسط تأمينات مشددة.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على 85% من الدرجات أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة:

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 نظرًا للتأمينات المشددة على أوراق الامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن أوراق امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بشكل كامل في كل المراحل من طباعة الأسئلة، ونقل إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى الوصول للجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد وزير التربية والتعليم على إجراءات حماية أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 من التسريب قبل بدء اللجان الامتحانية، منبهًا بعدم التهاون مع أي شخص يثبت تورطه في الغش.

ووجه وزير التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة المشددة حيال كل من يثبت تورطه في واقعتي التسريب أو الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بمنع دخول الهواتف المحمولة مع كل من الطلاب أو المراقبين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لمنع التسريب قبل بدء اللجان بدقائق أو التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء اللجان.