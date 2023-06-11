الرعاية الصحية تعقد جلسة نقاشية"حول إدارة دورة الإيرادات"

تحت عنوان «إدارة دورة الإيرادات في منشآت الرعاية الصحية» أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جلسة نقاشية، وذلك باليوم الختامي لفعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني Africa Health Excon 2023.

وترأس الجلسة الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، مستعرضًا التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، كما شارك الجلسة عدد من الخبراء، على رأسهم الدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضو اللجنة الدائمة للتسعير بجمهورية مصر العربية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لتغطية الإيرادات والاستثمار، والدكتور أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات السعودية، ورئيس مجلس إدارة صلات مصر، المهندس حسام صادق، نائب رئيس مجموعة هيلث انسايتس

وتناولت الجلسة سُبل تحقيق الاستدامة المالية باعتبارها الهدف الرئيسي في تسعير الخدمات، وأهمية حساب التكلفة العادلة لتوفير التمويل المستدام لكافة المدخلات دون توقف، كما تم استعراض فلسفة التشغيل الاقتصادي للمنشآت الصحية وتم تناول الركائز الأربعة الأساسية ل RCM ، وتشمل القوى البشرية، التكنولوجيا، عملية التشغيل المبنية على احترام المريض، والحوكمة، فيما تم إبراز الهدف الرئيسي من دورة إدارة الإيرادات Revenue cycle management (RCM) وهو الحصول على الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية دون حدوث أي هدر للموارد، وذلك اعتمادًا على البيانات الدقيقة والمحددة.