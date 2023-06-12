بدء امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2023

بدأ نحو 783 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة، منذ قليل، تأدية امتحان التربية الوطنية للعام الدراسي 2022-2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة في التاسعة صباح اليوم الإثنين امتحان التربية الدينية واستمر لمدة ساعة ونصف.

ويستمر طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان مادة التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف، تنتهي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

مواصفات امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة

ويحتوى امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة على جميع الأسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد، دون وجود أية أسئلة مقالية.

ويعتبر امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة مادة نجاح ورسوب ولا تدخل في مجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تؤهل للقبول بالجامعات.

ولا يحصل طلاب الثانوية العامة على كتيبات مفاهيم في امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة، ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

ويصحح امتحان التربية الوطنية وغيره من المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة بشكل إلكتروني تام، من دون أية تدخلات بشرية، وتجرى بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء.

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان امتحانات الثانوية العامة لمنع الغش الإلكتروني.

ودعا وزير التربية والتعليم المراقبين إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال امتحانات الثانوية العامة، وتوفير الهدوء داخل اللجان؛ حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم بمكافأة لجان امتحانات الثانوية العامة التي لم يثبت بها أية حالات غش، ومساءلة لجان امتحانات الثانوية العامة التي يثبت بها الغش.



