مركز شباب الشرقي سمهود ينظم مسابقة في فن الكاريكاتير لذوي الهمم

نظم مركز شباب الشرقي سمهود التابع لإدارة شباب أبو تشت شمال محافظة قنا، مسابقة في فن الكاريكاتير، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة طلائع.

من جهته أكد عمر عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الرسم باشكاله المختلفة.

وأشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت، علي ان مثل تلك المسابقات تسهم بشكل كبير في خلق الابتكار والابداع لديهم.

وقال هاني محي الدين مدير مركز شباب الشرقي سمهود، ان هذا المشروع يأتى ضمن خطة النشاط بالمركز وضمن الفئة طلائع.

يأتي هذا تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا و، الاستاذالدكتورعمر عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الادارة .

ونظم مركز شباب العليقات التابع لإدارة شباب مركز قوص بقنا، مشروع معسكر خدمة عامة نظافة، وذلك بهدف تشجيع الشباب على العمل التطوعى والخدمة المجتمعية وتنمية روح المشاركة والتطوع والحفاظ على البيئة المحيطة نظيفة وجميلة .

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمر عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم عرفه الوكيل الشبابي، و ماهر خريشى محمد مديرعام الإدارة بقوص.

ونفذ مركز شباب ابوحمودي التابع لإدارة شباب ابوتشت ندوة ثقافية سياسية ضمن خطة النشاط بالمركز. وأكد عمر عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية علي تنشئة الطلائع والشباب وفهمهم الصحيح بالسلطات التشريعية ودورها والفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مضيفاً ان وزارة الشباب لا تالو جهدا، وذلك من خلال برلمان الطلائع وبرلمان الشباب والورش التي تنظمها الوزارة وممارسة كافة وسائل ادوات الرقابة.

وأشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت، إلى اهمية هذه الندوات في رفع الوعي الثقافي السياسي وطرق الأبواب الشرعية وممارسة ذلك من خلال مراكز الشباب وكيفية التعامل مع مؤسسات.

واعرب عاطف حسين محاضر الندوة عن تفاعل الشباب ومدي وعيهم وادراكهم وتم فتح نقاش حواري بين الحاضرين تم من خلاله طرح أفكارهم ومقترحاتهم ورؤيتهم المستقبلية.

وقالت أمل محمد مديرة مركز شباب ابوحمودي ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالمركز، ضمن الفئة العمرية شباب وطلائع واستفاد منه ٢٠ شباب وطلائع.