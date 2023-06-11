غداً.. إنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023

ينطلق غداً بمحافظة الإسكندرية، ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023، غدا الإثنين، في لجان مراقبة ومؤمنة.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023، غداً فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وقالت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، موضحة أنه من المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألف و579 طالب وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الادبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالب ودولى 2234 طالب.

وأكد أنه تم الانتهاء من فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الاخري، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.