رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات

في أسبوعها الثاني..

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالجامعة التي تعمل على مدار الساعة في أسبوعها الثاني.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر

الامتحانات تسير وفق المخطط الزمني والجداول المنظمة لذلك

وأوضح رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير وفق المخطط الزمني والجداول المنظمة لذلك، ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بالعمل على تصحيح المواد أولًا بأول خاصة نتيجة طلاب الفرق النهائية، الذين لديهم معاملات تجنيدية؛ كي يتسنى الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد واعتماد هذه النتائج؛ لسرعة إعلانها عقب الانتهاء من أعمالها.

ولفت إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة مع نواب رئيس الجامعة كل في موقعه؛ للإطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات في قطاعي: الوجه البحري، والوجه القبلي.

طبيب بالأزهر يشارك في الاجتماع السادس والسبعين لجمعية الصحة العالمية



شارك الطبيب محمد طه الشنديدي، طبيب الامتياز بمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، في الاجتماع السادس والسبعين لجمعية الصحة العامة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، كأحد أعضاء وفد الاتحاد الدولي لطلاب الطب (IFMSA) الممثلين عن كليات الطب حول العالم لدى منظمة الصحة العالمية بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

صرح بذلك الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة التي تعد الأولى من نوعها لأحد أطباء كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في هذا المحفل العلمي العالمي تؤكد أن أطباء جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرا إلى أن جمعية الصحة العالمية تعد أعلى مؤسسة لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية (WHO)؛ حيث يحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

وتهدف الجمعية إلى تحديد سياسات المنظمة والعمل على تعزيز الرعاية الصحية العالمية، لافتًا إلى أن مشاركة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في هذا الاجتماع تهدف إلى تعزيز دور كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة في المحافل الطبية العالمية المهتمة بتحسين مستوى الرعاية الصحية الشاملة ودعم الأنظمة الصحية على مستوى العالم.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة الأزهر وكلية الطب على المشاركة الفاعلة في المناسبات والأحداث العالمية التي تهم المجتمع العلمي والصحي، وحرصًا على تشجيع الطلاب والأطباء على المشاركة في مثل هذه الأحداث العلمية العالمية؛ لتعزيز معرفتهم وتوسيع آفاقهم العلمية في مجال الصحة.

وأضاف أبو الغيط أن اجتماع جمعية الصحة العالمية يعد الاجتماع السنوي الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وتتألف من وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تجتمع مرة واحدة في العام؛ لمناقشة وتحديد سياسات المنظمة من أجل تعزيز الصحة وتحسين الرعاية الصحية على مستوى العالم، وتعمل على وضع الخطط والسياسات الصحية العامة، وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الأمراض، وتعد منصة مهمة؛ للتعاون والتواصل بين الدول والخبراء الصحيين والعلماء في مجال الصحة، ومن خلال مشاركة أبناء كلية الطب بجامعة الأزهر في اجتماعات الجمعية تتمكن الكلية من تعزيز شبكة علاقاتها العالمية وتبادل المعرفة والتجارب في مجال الصحة العامة.