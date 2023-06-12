2875 طالب موزعين علي 6 لجان يؤدون امتحان الثانوية العامة بتعليم ابوتشت

أنهت الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، استعدادتها لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والذي من المقرر ان يبدأ الاثنين ١٢ يونيه ٢٠٢٣ بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وسط إجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

وقال الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت، إن إجمالي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية ممن يحق لهم دخول الامتحان ٢٨٧٥ طالبا وطالبه، موزعين علي ٦ لجان بمدينة ابوتشت وقرية كوم يعقوب وقرية سمهود.

وأضاف مدير عام الإدارة، انه تم الإنتهاء من تجهيز ٤ استراحات بإدارة أبوتشت، حيث جري تجهيز عدد ٣ استراحات لإستقبال المعلمين والعاملين (الرجال) و عدد ١ استراحة لإستقبال المعلمات (السيدات) من المكلفين والمكلفات باعمال امتحانات الثانوية العامة بمدارس إدارة أبوتشت التعليمية مع تزويد الاستراحات بكل سبل الاعاشة اللازمه التي تليق بالنزلاء من المعلمين والمعلمات.

وأكد وزيري، أنه جري تشكل غرفة عمليات فرعية بديوان عام الإدارة متصله بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بقنا، لمتابعة اعمال الامتحانات علي مدار الساعة تحت إشراف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.