اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالبحر الأحمر

أعلن فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم الأحد الموافق 11يونية 2823م، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لمعاهد البحر الأحمر الأزهرية بحضور عبدالمنعم عابدين رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وأسامة موسى رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وأحمد سيد عثمان عضو إدارة الامتحانات و موسى على مدير التعليم الإعدادى، ومحمود عبد الحميد مدير التعليم الابتدائى.

وبلغ إجمالى نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية ٨٢.٥% عامة ٨٣% للبنين و٨٢% للفتيات، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية ٩٠% نسبة عامة ٨٧% للبنين و٩٣% للفتيات.

وأعرب فضيلته عن أصدق التهاني والتبريكات للطلاب الناجحين بالشهادتين وأولياء أمورهم، متمنياً تحقيق المزيد من التقدم والتميز والنجاح.

وتوجه فضيلته بالتقدير لجميع القائمين على أعمال الامتحانات وفريق عمل إدارة الامتحانات بقيادة أحمد إبراهيم ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم والأوائل ورؤساء اللجان والمشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح، وكل من عاون وأسهم فى نجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق والمشرف بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.

النتيجة