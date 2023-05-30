رئيس جامعة قناة السويس يستقبل فريق إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو - فريق إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، الذي يضم الدكتور عماد مخيمر عميد آداب الزقازيق السابق، الدكتور إبراهيم بدوي عميدكلية آداب دمياط السابق، والدكتور مسعد بحيرة وكيل كلية الآداب جامعة بنها

تأتي الزيارة فى إطار استعدادات برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية GIS للحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية للجودة والاعتماد.

ومن كلية الآداب والعلوم الإنسانية حضر اللقاء - الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التهامي منسق البرامج المميزة، والدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا.

وأكد الدكتور ناصر مندور ان البرامج المميزة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تستعد لتخريج دفعتها الأولى هذا العام ، كما تم الأسبوع الماضى مناقشة مشروعات التخرج ل180 طالب وطالبة يمثلون الفرقة الرابعة، مشيراً إلى أن مشروعات التخرج تناولت موضوعات متنوعة حول خدمات النقل فى الإسماعيلية، إعادة تدوير الألومنيوم وخدمات النقل بقنا ، كما أجرى الطلاب رفع مساحة لجامعة قناة السويس بالكامل، بالإضافة إلى مشروعات حول التنمية الزراعية فى منطقة التل الكبير

وتابع مندور، أن الجامعة تسعى جاهدة للحصول على الاعتماد والجودة لبرامجها المميزة، وقد تم بالفعل الحصول على الاعتماد لبرنامجي علم النفس التربوي والتربية الخاصة بكلية التربية، فيما تتخذ كلية الآداب تجهيزاتها للحصول على الاعتماد لبرنامج الترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية و ال GIS .

ورداً على تساؤل حول برامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية- أشار رئيس الجامعة أن العام الأول للجامعة الأهلية شهد انطلاق 9 برامج ب 7 كليات، مؤكداً أن العام الدراسي القادم سيصل عدد البرامج إلى 14 برنامج بإضافة برنامجين للغات، وبرنامجين بكلية الهندسة وبرنامج بكلية العلوم الصحية التطبيقية

ومن جانبه - أفاد "السعدني " أن عدد الطلاب ببرنامج ال GIS بالفرق الأربعة يبلغ 1200 طالب وطالبة ، لافتاً إلى التجهيزات، والبنية التحتية والتكنولوجية المتميزة داخل البرنامج، مشيراً إلى معملGIS ومركز محمود عثمان وأحدث أجهزة المساحة الموجودة بالبرنامج ، مضيفاً أن العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح برنامجي الترجمة الفورية باللغة الألمانية، و برنامج جيومتكس والذكاء الاصطناعي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، لافتاً إلى أنه أول برنامج بيني بين كليتي الحاسبات والمعلومات، ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، مشيداً بدور رئيس الجامعة الفعال فى استحداث البرنامجين.

فيما أوضح الدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية أن برنامج GIS تم افتتاحه 2019، ويشهد عام 2023 تخريج الدفعة الأول من البرنامج الذى يضم 1200 طالب وطالبة .