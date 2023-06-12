القلق يخيم على وجوه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

انتظر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أبناءهم أمام المدارس اليوم الاثنين، وسط حالة من التوتر والقلق الكبير الذي يغمر وجوههم، وذلك قبل انتهاء أداء امتحان الدين والتربية الوطنية بنصف ساعة.

وقالت أحد أولياء الأمور في مدارس الدقي، أنهم أتموا المذاكرة والمراجعة على أكمل وجه طيلة العام الدراسي، وأن الأبناء قد اجتازوا امتحان الدين بشكل جيد، وأشاروا من أعلى لجان الامتحان من خلال نافذات اللجان بعلامات تنبئ بسهولته.



وقد شهد محيط المدارس بالدقي بمحافظة الجيزة تشديدات أمنية من خلال نشر كردون أمني لمنع اندلاع أحداث شغب تعكر صفو الامتحانات.

وقد انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم الاثنين بأداء امتحاني المواد غير المضافة للمجموع التربية الدينية والوطنية والذي من المقرر أن ينتهي يوم ١٣ يوليو الجاري، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.