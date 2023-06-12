حملة مكثفة لقطاع أمن المنافذ لإحكام السيطرة على جرائم التهريب

شن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملة مُكثفة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايامتنوعة .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (3) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية –تزويرالمستندات" تم ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2057) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (33) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (234) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ

الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

تحرير 233 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (233) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة بدر، تجديد حبس متهم بترويج الحشيش في مدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

و اعترف المتهم أمام النيابة، بعد القبض عليه في مدينة بدر بالقاهرة، وبحوزته 24 كيس من مخدر الحشيش، بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أنه تحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجها بين عملائه من المتعاطين.

أضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وتخزينها بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (24 كيس من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) .. وبمواجهته تعترف بحيازته للمضبوطات.