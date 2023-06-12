ضبط طالب نشر امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضبط الطالب المتسبب في نشر امتحان التربية الدينية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة العمليات المركزية للثانوية العامة تمكن من ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية.

وأضاف متحدث التربية والتعليم أن هذا الطالب نشر امتحان مادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول بعد بدء الامتحان بنحو ساعة في تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق.

ونوه متحدث التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالب الذي نشر امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الملاحظين باللجنة واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ورقة الامتحان التي تم تداولها مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.

وأشار متحدث التربية والتعليم إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

تداول امتحان التربية الدينية للثانوية

وتداولت مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان امتحانات بنحو نصف ساعة.

وبدأ نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، صباح اليوم الإثنين في تأدية امتحان التربية الدينية.

واستمر امتحان التربية الدينية للثانوية العامة لمدة ساعة ونصف، بعدها حصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر صباحا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

مواصفات امتحان التربية الدينية للثانوية

تعتبر مادة التربية الدينية للثانوية العامة نجاح ورسوب ولا تدخل في مجموع الدرجات النهائية للشهادة التي تؤهل للالتحاق بالجامعات.

ويضم امتحان التربية الدينية للثانوية العامة جميع الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

ولا توزع كتيبات مفاهيم على الطلاب في امتحان التربية الدينية للثانوية العامة.

