محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحانات

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، بمدارس مدينة بنها والخانكة للعام الدراسي 2023-2024، والتي بدأت اليوم الإثنين بمادتيِّ التربية الوطنية والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، ورافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة والدكتور جمال سلامة رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية.

وتفقد الهجان الإمتحانات بمدرسة بنها الثانوية بنات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ومدرسة الشهيد إبراهيم عطوة ( الثانوية العسكرية) بجوار إدارة بنها التعليمية، ثم توجه لمدينة الخانكة لتفقد مدرسة الشمس التجريبية الرسمية للغات بالخانكة ومدرسة الشهيد أحمد عبد النبي الرسمية لغات وإطمأن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس .

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالب وطالبة منهم 20356 طالب وطالبة علمي علوم و7227 طالب وطالبة علمي رياضة و20933 طالب وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم بعدد 12 إدارة تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للسادة رؤساء اللجان .

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للإمتحانات مؤكدا على مسئولي شركتي توزيع الكهرباء بالقليوبية للتأكيد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم قطع التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة وتم التأكيد على جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والتعليمية ورؤساء الأحياء لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير كافة سبل الراحة والأمان للجميع من الطلبة والمراقبين داخل اللجان على مستوى القليوبية .