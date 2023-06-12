التعليم تتحقق من تداول امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

كشفت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم عن التحقق من صحة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت غرفة عمليات الثانوية العامة أنه فور التحقق من صحة امتحان التربية الدينية المتداول ستتوصل إلى المتسبب في النشر ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تداول امتحان التربية الدينية

وتداولت مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان امتحانات بنحو نصف ساعة.

وبدأ نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، صباح اليوم الإثنين في تأدية امتحان التربية الدينية.

ويستمر امتحان التربية الدينية للثانوية العامة لمدة ساعة ونصف، بعدها يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر صباحا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

مواصفات امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

ويحتوي امتحان التربية الدينية للثانوية العامة على جميع الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وليست كبقية المواد التي تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

ويعد امتحان التربية الدينية للثانوية العامة مواد نجاح ورسوب ولا تدخل في مجموع الدرجات النهائية الذي يدخل في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويوضع أكثر من باركود على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة؛ لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

ولا توزع كتيبات مفاهيم على الطلاب في امتحان التربية الدينية للثانوية العامة.

وتصحح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة بشكل إلكتروني تام، من دون أية تدخلات بشرية، وتجرى بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أية محاولة للغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2023، مع حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات.