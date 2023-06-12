3398 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

توافد طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر منذ الصباح على لجان الامتحانات، حيث تم فتح اللجان فى الثامنة صباحا وبدأ دخول الطلاب من خلال البوابات الالكترونية واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش لمنع اصطحاب أى أجهزة إلكترونية.

ويؤدى اليوم 3398 طالبا وطالبة موزعين على 13 لجنة بالبحر الأحمر امتحانات الثانوية العامة الفصل الدراسى الأول 2022/ 2023 فى مادتى الدين والتربية الوطنية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، كل الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والمقررة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق ١٢/ ٦/ ٢٠٢٣ وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتم تجهيزها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيمها للوقاية من الأمراض وحفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وعلى صعيد آخر فقد وجه وكيل التعليم مديري الإدارات التعليمية بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات

وتم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنه من لجان سير الامتحانات وفي سياق متصل فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكله قد تواجه سير العملية الامتحانية هذا وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كل الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر مع الالتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية، مؤكداً إتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من تعقيم وتطهير المدارس ونظافتها يومياً منذ بدأ الامتحان وعقب الانتهاء منها حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

كما أعلن الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن الانتهاء من عمليات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والتى تنطلق غداً الإثنين.

وأكد مدى حرصه على تقديم كافة الدعم الطبي للطلاب والمدرسين أثناء امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات الطبية التي تنسقها مديرية الشئون الصحيه بالبحر الأحمر.

وأشرفت الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتورة ايريني معوض مدير إدارة السن المدرسي بالمديرية، بتنظيم تدريبات لمشرفي اللجان الطبيه على كيفية التعامل السريع مع الطوارئ التي قد تحدث أثناء سير الامتحانات وكيفيه التعامل معها حرصا على خلق جو هادئ ومنتظم أثناء سير الامتحانات.

وفي إطار الحفاظ على تركيز الطلاب وعدم تشتتهم أثناء الامتحانات قام فريق طبي من إدارة المتوطنه تحت إشراف الدكتور محمد السيسي مدير الاداره بعمل رش و تطهير لكافة لجان الامتحانات

وأكد الدكتور اسماعيل العربي، أن التأمين الطبي للطلاب والمدرسين سيتم على أعلى مستوى بالمدارس التي يتم فيها انعقاد امتحانات الثانويه العامه حرصا على المصلحة العامة للطلاب بالمحافظة.