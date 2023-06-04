أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد بالمزرعة

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت أسعار اللحوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المصرية تراجعًا، وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) تراجعًا عند 120 جنيهًا للكيلو.

وتباينت بعض أنواع اللحوم اليوم الأحد في اسعارها، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 155 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 140 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم اليوم الأحد في الاسواق المصرية ومحال الجزارة مع قرب عيد الاضحى المبارك، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار اللحوم اليوم الاحد

اللحوم الحمراء

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) تراجعًا عند 117 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) تراجعًا عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) تراجعًا عند 123 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) تراجعًا عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) تراجعًا عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) تراجعًا عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) تراجعًا عند 139 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) تراجعًا عند 140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني تراجعًا بنحو 150 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني تراجعًا بنحو 142 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني تراجعًا نحو 127 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي تراجعًا نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي تراجعًا نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.