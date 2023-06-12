تداول امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2023

تداولت مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التليجرام أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وبدأ تداول صور امتحان التربية الدينية بعد بدء لجان امتحانات الثانوية العامة بنحو نصف ساعة، وقبل انتهاء المدة المخصصة للامتحان.

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة بالمدارس.

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، اليوم الإثنين في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وبدأ طلاب الثانوية العامة تأدية امتحان التربية الدينية في التاسعة من صباح اليوم، ويستمر لمدة ساعة ونصف، بعدها يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة.

ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر صباحا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة موزعين على: 276 ألفًا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية علوم و98 ألفًا و658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بإجمالي 11 لجنة نظام ومراقبة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام ألف و824 طالبًا وطالبة، و80 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في مراكز التأهيل بالإضافة إلى 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.



مواصفات امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

ويضم امتحان التربية الدينية جميع الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد، وليس كالمواد الأساسية التي تحتوي على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتعد مادة التربية الدينية للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب ولا تدخل في مجموع الدرجات النهائية الذي يدخل في تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

ولا توزع كتيبات مفاهيم على الطلاب في امتحان التربية الدينية للثانوية العامة.

ويصحح امتحان التربية الدينية للثانوية العامة بشكل إلكتروني تام، من دون أية تدخلات بشرية، وتجرى بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.

تشديدات على الغش في امتحانات الثانوية العامة

وتعهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 من دون أية مشكلات، بعد تفادي كل شكاوي العام الماضي.

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أية محاولة للغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2023، مع حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات.