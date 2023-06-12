إصابة مراقب بأزمة قلبية في امتحانات الثانوية العامة بالمنيا

اصيب مراقب لجنة إمتحانات الثانوية العامة بالمنيا ، في اليوم الأول للإنطلاق مارثون إمتحانات الثانوية العامة ، وذلك في إحدى اللجان بمدرسة الثانوية بنات بمدينة المنيا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مع حالة إغماء شديدة.

حيث ورد بلاغ لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، علي الفور من رئيس لجنة مدرسة الثانوية بنات، يفيد بشعور أحد المراقبين لامتحانات الثانوية العامة بحالة من التعب الشديد والإعياء بالمدرسة بعد مرور ساعه من زمن توقيت توزيع أوراق الأسئلة والإجابات على الطلاب.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لمدرسة الثانوية بنات بمدينة المنيا، وتم تحويله لمستشفي المنيا العام، وتم إسعاف المراقب وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، والذي يدعى " أحمد. م. س "، 53 سنه ومقيم بإحدي قرى مركز سمالوط بشرق النيل، وتم نقله للمستشفى، والذي وجد أنه يعاني من حاله اعياء وتشنج واغماء، داخل اللجنة.