هموم وطن

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 06:24 م 5/7/2024 6:24:17 PM

حسناً ما قامت به الحملة المفاجئة من وزارة الصحة على عدد من مستشفيات محافظة الجيزة، وكان أهمها اكتشاف مخالفات جسيمة بمستشفى الحوامدية العام، والتى يتم تسيير أعمالها منذ أكثر من عام عن طريق أحد أطباء مديرية الصحة بالجيزة، بعد استبعاد المديرة السابقة للمستشفى والتى دخلت عش الدبابير أو (غرفة الأدابير) الموجود بها مستندات تدين الإدارات السابقة بكامل تخصصاتها، والسؤال الذى يطرح نفسه بعد ان تحركت الوزارة مؤخرًا واكتشفت مخالفات صارخة داخل المستشفى، أقالت على أثرها من يقوم بتسيير الأعمال بديلاً عن المديرة السابقة، التى ما زالت تحقيقات ما رصدته من مخالفات مالية وإدارية فى حوزة النيابة العامة ولكن الوضع الحالى للمستشفى أصبح كارثياً بعد ارتفاع حالات الوفاة بقسم العناية المركزة، وبدلاً من البحث عن إدارة قوية ومهنية تعيد المستشفى إلى سابق عهدها فى السبعينيات من القرن الماضى فوجئت بما يتم إعداده حالياً على قدم وساق فى مطبخ المديرية وبمساندة أحد قيادات الوزارة لاستصدار قرار بتنصيب أحد أطباء العظام بمستشفى أم المصريين العام كمدير لمستشفى الحوامدية، مع العلم أن هذا الطبيب مسئول عن تعرض الطفل سليم طارق فتحى أحمد لبتر ذراعه من أعلى الكوع، رغم أنه دخل إلى استقبال مستشفى أم المصريين وهو يعانى من كسر بسيط فى الكوع وتم عمل جبيرة له بدون أوامر الطبيب، أو العرض على الأخصائى فى هذا اليوم، وهو نفس الطبيب الذى يجرى حاليًا إعداده لتولى رئاسة مستشفى الحوامدية، والذى أعطى أوامره لأحد الممرضين بالمستشفى بعمل الجبيرة للطفل بطريقة خاطئة تسببت له فى آلام شديدة وتورم بالكوع، ما دفع ذويه للتوجه به إلى مستشفى قصر العينى التى قرر اطبائه لاجراء عملية جراحيه فورا وذلك لحدوث غرغرينة بالذراع وحدوث تسمم بالدم قد يؤدى إلى موت الطفل وهلاكه.

‏وقد كشفت التحقيقات المبدئية أن فنى التمريض قام بالتوقيع على التذاكر الخاصه بالاستقبال والطوارئ باسم هذا الطبيب دون وجوده وبتعليمات منه،

‏مما تسبب فى حدوث عاهه مستديمه للطفل وتم إحالة الموضوع إلى النيابه العامه فى القضيه رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم الجيزة وقيدت تحت رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب الجيزة.