محمد جداوى: تصنيع ثلاجات إل جي في مصر قريبًا

أكد محمد جداوى، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي مصر، أن شركة إل جي بصدد إطلاق خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الثلاجات في مصر، مشيرًا إلى انتهاء الدراسة والخطة جاهزة للتنفيذ.

قال جداوى في تصريحات خاصة للوفد، إن شركة إل جي متواجدة في مصر من 35 عامًا بصفة المصنع وليس الاستثمار فقط، لافتًا إلى مصنع التكييفات والغسالات في منطقة العاشر من رمضان.

أضاف مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي مصر، أن الشركة حاليًا تصدر أجهزة التليفزيون، وقريبًا سيتم تصدير الغسالات والثلاجات للشرق الأوسط وأفريقيا وبعض دول أوروبا.

أزاحت شركة إل جى الستار عن أخر إبتكارتها فى مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء، فى جناح العرض الخاص بالشركة فى فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO الذي أقيم خلال الفترة من 13 مايو إلى 15 مايو الحالى بمركز مصر للمعارض الدولية.

تميز جناح العرض الخاص بإل جى بالمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، باستعراضه لأخر إصدارات الشركة وأحدث حلولها التكنولجية العالمية فى مجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، مما أتاح لزوار المعرض من الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسين المتخصصين، والفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي إمكانية الإطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.