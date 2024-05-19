قاتلا حتى الرمق الأخير.. فيديو لشابين فلسطينيين يقاتلان حتى الشهادة

انتشر في الساعات الأخيرة عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو في غزة لمقاتلين فلسطينيين في منطقة جباليا، استمرا في القتال أعلى سطوح أحد المنازل، حتى استشهدا، ورغم تلقيهما رصاصات من جميع الاتجاهات، واصلا القتال حتى استشهدا وفي يدهما السلاح.

حاز الفيديو على إعجاب رواد منصة “إكس”، وظهر في الفيديو مقاوم فلسطيني أطلق النار من سطح منزل على قوة إسرائيلية مدججة بالسلاح، أصيب في قدمه ولم يتوقف، وأكمل الاشتباك حتى استشهد، ثم أتى رفيقه وحمل سلاحه وأكمل الاشتباك حتى استشهد هو الآخر.