الأحد 19 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قاتلا حتى الرمق الأخير.. فيديو لشابين فلسطينيين يقاتلان حتى الشهادة

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

 انتشر في الساعات الأخيرة عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو في غزة لمقاتلين فلسطينيين في منطقة جباليا، استمرا في القتال أعلى سطوح أحد المنازل، حتى استشهدا، ورغم تلقيهما رصاصات من جميع الاتجاهات، واصلا القتال حتى استشهدا وفي يدهما السلاح.

 

 حاز الفيديو على إعجاب رواد منصة “إكس”، وظهر في الفيديو مقاوم فلسطيني أطلق النار من سطح منزل على قوة إسرائيلية مدججة بالسلاح، أصيب في قدمه ولم يتوقف، وأكمل الاشتباك حتى استشهد، ثم أتى رفيقه وحمل سلاحه وأكمل الاشتباك حتى استشهد هو الآخر.

 

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