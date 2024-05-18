زواج صابرين وعامر الصباح يشعل الوسط الفني.. حكاية مكالمة أشعلت شرارة "الحب اللي كان"

فاجأت النجمة صابرين الجمهور بإعلان خبر زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، وذلك بعد ظهورها رفقته رسميًا في حفل زفاف ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، مشيرة إلى أن الزواج تم منذ أكثر من 6 شهور وسط أسرتها وأصدقائها المقربين، لكنها فضلت التكتم على الخبر وعدم نشره بين وسائل الإعلام.

زواج صابرين والمنتج عامر الصباح

صرحت صابرين بإن هناك قصة حب جمعتها بالمنتج عامر الصباح، إذ تعرفه على المستوى الشخصي منذ حوالي ثلاثين عاماً، تحديدًا بعدما تعاونت معه في فيلم من إنتاجه وهو "أنا والعذاب وهواك"، بطولة المطرب اللبناني وليد توفيق، وكذلك فيلم "لست قاتلا" بطولة وحش الشاشة النجم الراحل فريد شوقي.

وأشارت صابرين إلى إنها منذ لقائها بالصباح ولد بينهما إعجاب متبادل ثم تحول إلى قصة حب، لكن الأمر لم يكتمل خاصة بعد زواج كلًا منهما بشخص آخر، حتى تمر السنوات ويصبح لكل منهما حياته الخاصة، وينقطع بينهما الإتصال.

مكالمة تليفونية أشعلت شرارة "الحب اللي كان" بين صابرين والصباح

وتطرقت صابرين للحديث عن شرارة الحب التي اشتعلت وكانت سببًا في لقائهما من جديد، مشيرة إلى إنه بمجرد علمه بطلاقها الذي لم تعلن عنه بشكل رسمي، عن طريق أصدقاء مشتركين بيننا، تواصل معها هاتفيًا ليتأكد من خبر انفصالها، ثم طلب منها الزواج، ولم يتردد في ذلك.

وأوضحت صابرين أن تلك هي المكالمة التي أحيت قصة الحب القديمة مرة أخرى، وبعدها تم الارتباط رسميًا بعد موافقة الأسرتين.

في الوقت نفسه، أكدت صابرين أن أبنائها وأبناء الصباح، لم يمانعوا من زواجها للمرة الثالثة، خاصة أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة طويلة، مضيفة إنهم يعرفون المنتج عامر الصباح جيدًا ويعترفون بإنه يمتلك سمعة طيبة، ويحظى باحترام الكثيرين.

من هو عامر الصباح

عامر الصباح منتج وموزع لبناني، ومالك شركة "صباح بكتشرز"، التي قدمت العديد من الأعمال الشهيرة أبرزها: (ساق البامبو، وعطر الروح، وحياة ثانية).