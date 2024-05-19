انطلاق أعمال اليوم المفتوح في الجامعة الألمانية بالقاهرة

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات أعمال اليوم المفتوح لاستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة وأولياء أمورهم في مقرها بالتجمع الخامس الراغبون في الالتحاق بكلياتها السبع.

وتضمن كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة: هندسة وعلوم المواد، وهندسة وتكنولوجيا الإعلام، وهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم التطبيقية و الفنون، والحقوق و الدراسات القانونية، وتكنولوجيا الإدارة، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية للعام الأكاديمي 2024-2025.

ويستهدف اليوم المفتوح في الجامعة الألمانية بالقاهرة تعريفهم بطرق التقديم للالتحاق بكلياتها وأقسامها وتخصصاتها المختلفة، ومعايير القبول والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى استعراض برامج المنح المتاحة لهم.

جولة تفقدية لرئيس الجامعة الألمانية داخل الكليات

اليوم المفتوح في الجامعة الألمانية بالقاهرة

وأجرى الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، جولة تفقدية داخل كليات الجامعة الاطمئنان على سير فاعليات أعمال اليوم المفتوح لحرصه على التواجد بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة وذويهم للاحتفاء بهم.

وأوضح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة لهم سياسة الجامعة التعليمية التي ترتكز على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمي التي تنتهجها دولة ألمانيا في نظامها التعليمى الجامعى وتترجم إلى خطط وبرامج يتم تنفيذها بأسلوب عمل الفريق المتكامل.

اليوم المفتوح في الجامعة الألمانية

ولفت رئيس الجامعة الألمانية إلى أن هذا ما تسعى الجامعة الى غرسة في طلابها التي تضع آمال عريضة عليهم ليكونوا خير سفراء لها في المجتمع.

تضمنت فاعليات أعمال اليوم المفتوح الذي شهد أقبال كبير من الطلاب الجدد وذويهم لقائهم بأعضاء هيئة تدريس الجامعة الألمانية من الأقسام المختلفة لكلياتها بجانب تنظيم جولة تعريفية لمرافق التعلم من قاعات دراسية معامل ومراكز بحثية وملاعب وصلات الرياضية.

واستعرض اليوم المفتوح في الجامعة الألمانية بالقاهرة أحدث البرامج الأكاديمية التي تنفرد الجامعة بتقديمها على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والتي تبذل الجامعة قصارى جهدها لانتقاءهم للتدريس في كلياتها، فهم القادرين على إضافة بصمة فارقة في العملية التعليمية وهو ما يتجلى في حصول العديد من طلابها وخريجيها على فرص وظيفية وتدريبية في كبرى الشركات في مصر وخارجها.