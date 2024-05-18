بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أفريقيا

يستقبل الترجي الرياضي التونسي ضيفه الأهلي المصري على ملعب حمادي العقربي في رادس، في نهائي إفريقي بنَكهةٍ عربية، في ذهاب المشهد الختامي لدوري الأبطال حيث يسعى طرفا المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية قبل أسبوع ٍ من موقعة الحسم في القاهرة.

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وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

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ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

كما ننشر لكم تردد جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي، حيث انه قد اعلنت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية على أنه من المقرر أن يتم العمل على نقل المباراة من خلال شاشة قناة بين سبورت القطرية التي تعد الناقل الرسمي والحصري لكل مباريات البطولة في المنطقة العربية، على أن يتم العمل على نقل المباراة عبر التردد التالي:

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على سهيل سات