كاى كوان: إل جي تسيطر على 40% من حجم سوق التكييف المركزي

أكد كاى كوان، مدير إدارة منتجات حلول الهواء بشركة إل جى مصر، أن شركة إل جي تستحوذ على من 35% إلى 40% من حجم السوق المصرية في قطاع التكييف المركزي.



قال كوان في تصريحات خاصة للوفد، إن إل جي دخلت سوق قطاع التكييف المركزي من الباب الكبير مستغلة حجم وسمعة وتاريخ ال جي في مصر، وذلك في عام 2018 من خلال منتج واحد ثم توالت المنتجات إلى أن أصبح لديها العديد من المنتجات المميزة.

شدد مدير إدارة منتجات حلول الهواء بشركة إل جى مصر، على أن أهم ما يميز إل جي عن باقي العلامات التجارية هو المنتجات الموفرة للطاق الكهربائية، وكذلك المصداقية والسمعة الكبيرة للشركة.

أزاحت شركة إل جى الستار عن أخر إبتكارتها فى مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء، فى جناح العرض الخاص بالشركة فى فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO الذي أقيم خلال الفترة من 13 مايو إلى 15 مايو الحالى بمركز مصر للمعارض الدولية.

تميز جناح العرض الخاص بإل جى بالمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، باستعراضه لأخر إصدارات الشركة وأحدث حلولها التكنولجية العالمية فى مجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، مما أتاح لزوار المعرض من الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسين المتخصصين، والفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي إمكانية الإطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.