الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

افيخاي: قضينا على عزمي أبو دقة العنصر البارز لدى حماس

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، أن جيش الدفاع قضى على عزمي أبو دقة، الذي كان يعمل بصفته عنصرًا بارزًا في قسم الإمدادات التابع لحماس وروج لعمليات نقل الأسلحة والأموال المخصصة في القطاع .

وقال أفيخاي في بيانا عبر حسابه: قطعة جوية تابعة لسلاح الجو هاجمت بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية وقضت أمس (السبت) على المدعو عزمي أبو دقة، الذي كان من العناصر التابعين لمنظمة حماس، وكان يُعتبر عنصرًا بارزًا لدى قسم الإمدادات التابع للتنظيم  وروج لعمليات نقل الوسائل القتالية والأموال المخصصة في القطاع.

 

وأضاف: على مدار آخر أربع وعشرين ساعة هاجمت قوات سلاح الجو عشرات الأهداف، وفي إحدى الهجمات قضت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو على قياديين ميدانيين لدى منظمة حماس اللذين كانا يحضّران لاستهداف قواتنا في منطقة رفح.

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