الأسعار والمواصفات الكاملة للسيارة MG4 الكهربائية بعد طرحها في مصر

أطلقت شركة المنصور إم جي أوتوموتيف، وكيل سيارات إم جي في مصر، لأول مرة في السوق المحلية السيارة الكهربائية MG4، وتقدم MG4 الكهربائية في فئتين مميزتين تلبيان، الفئة القياسية تأتي مزودة ببطارية سعة 51 كيلوواط ساعة، توفر قوة 168 حصاناً ومدى سير يصل إلى 350 كيلومتراً بشحنة واحدة. من ناحية أخرى، توفر الفئة الفاخرة بطارية أكبر سعة 64 كيلوواط ساعة، مع قوة تصل إلى 200 حصان ومدى سير يزيد إلى 450 كيلومتراً.

مواصفات MG4 الكهربائية

تتميز مقدمة السيارة MG4 بتصميم انسيابي يعزز من أداء السيارة الديناميكي، وتقدم السيارة بكفرات للجنوط ذات تصميم انسيابي يحسن من الأداء والكفاءة، وتقدم بنظام فتح وإغلاق الشبكة الأمامية الذي يعمل آليًا لتحسين التهوية والأداء الحراري.

وتقدم بمصابيح LED مجهزة بتقنية التحكم في الإضاءة لتوفير رؤية ممتازة وإضاءة فعالة.بالإضافة إلى اضاءة ليد مع ديكورخلفي.

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وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية أبرز تجهيزات MG4:

- مقبض للتحكم في ناقل الحركة بمظهر جديد تماما

- فرامل يد إلكترونية

- خاصية التشغيل والإيقاف الذكي للمحرك

- تتميز عجلة القيادة الجديدة تمامًا بتصميم مزدوج الأذرع، ذي الأسفل المسطح والأعلى المسطح، مما يخلق أسلوبًا ديناميكيًا وعصريًا بالكامل. تستخدم مواد جلدية دقيقة في تفاصيلها، مع قبضة مريحة.

- وظيفة التدفئة لتعزيز تجربة القيادة. يبرز زر الإدخال السريع وأزرار الضبط الخمسة الفعلية الشعور بالتكنولوجيا العالية في سيارة MG4 الكهربائية.

- نظام ذكي للأوامر الصوتية يمكن من خلاله التحكم في وظائف السيارة

- شاشة معلومات وترفيه 10.25 بوصة

أهم أنظمة الدفع والتعليق والأمان

- توزيع الوزن بنسبة 50:50

- تم تجهيز MG4 الكهربائية بنظام دفع خلفي عالي الأداء، ونظام ديناميكي للمنعطفات. توفر منصة السيارة الكهربائية الجديدة والمخصصة تجربة قيادة قوية ومريحة وممتازة.

- كافة أنظمة الكبح والثبات والإتزان على الطريق

الضمان والصيانة

- صيانة مجانية حتى 60 ألف كيلومتر/ أو ثلاث سنوات أيهما أقرب.

- ضمان البطارية 7 سنوات أو 150 ألف كم

وتقدم شركة المنصور إم جي لعملائها إمكانية إستبدال سيارة MG4 بعد 3 سنوات من شرائها بسيارة أخرى مع ضمان إسترداد 70% من قيمة شرائها ، وهو عرض حصري لم يقدم في السوق المصري من قبل ، ويدل على ثقة الوكيل في قوة وقدرات السيارة MG4 ويمنح العملاء الثقة في إقتنائها .

يمكن لعملاء MG4 الاستفادة من الشراكة القائمة مع شركة Infinityالعالمية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة وشحن السيارات الكهربائية والحصول على شاحنAC من المستوى 2 مثبت على الحائط مجانًا أو الحصول على بطاقة مسبقة الدفع من Infinity لشحن ما يصل إلى 40,000 كيلومتر مجانا.

بالإضافة إلى تقديم تقنيات الواقع الافتراضي فى معرض ام جى من خلال التعاون مع شركتي Jupitar وProgressio.

أسعار MG4

أما من حيث الأسعار فتقدم السيارة MG4 بفئتين من التجهيزات، سعر الفئة الأولى مليون و350 ألف جنيه، وسعر الفئة الثانية مليون و650 ألف جنيه.