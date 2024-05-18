ثورة غضب ضد كاظم الساهر في مصر.. ومصير مجهول لحفل الأهرامات: التذكرة متكفيش مرتب شهر

أثارت أسعار تذاكر حفل قيصر الغناء المطرب كاظم الساهر في سفح الأهرامات، ضجة واسعة وغضب الكثيرين من جمهوره، خلال الساعات الأخيرة بسبب غلائها الملحوظ وغير المتوقع، خاصًة وأنها من المقرر أن تُقام في مصر، والغالبية العظمى لا تستطيع دفع تكلفة تذكرة واحدة والتي وصلت قيمتها إلى ٣٢ ألف جنيه، مما لا يعادل راتب شهر كامل حسبما وصف البعض.

ثورة غضب ضد كاظم الساهر

أعرب الجمهور عن استيائه من ارتفاع أسعار تذاكر حفل كاظم الشاهر، خلال تعليقاتهم على منشوره الذي روج من خلاله لموعد ومكان الحفل، مشيرين إلى أنهم يشعرون بالحزن الشديد بسبب غلائها الذي خيب آمالهم في رؤيته وسماعه عن قرب وجهًا لوجه فكانت أبرز التعليقات: "راتب الشهر ميكفيش تمن تذكرة … اتعجب من اللي يحضر حفلة ويدفع مبالغ كبيرة وهو بالإمكان يستمع للأغاني ببلاش … ومنظمين بيختارو ابعد اماكن واغلي تذاكر حضور وضيعو فرحتنا بانتظار الحفل".

كاظم الساهر

كما علق آخرون: "عندك حق جمهور كاظم الحقيقى معظمه للأسف مش هيقدر يحضرها الحفلة لان أسعارها مبالغ فيها جدا ...كاظم احنا بنحبك قوى قوى وما تحرمنا من حضور حفلات بمصر بعد غياب سنتين...ومن قبل حفل الأوبرا كان قبلها غياب ١٣ سنة انت وحشتنا جدا جدا وجمهوره بمصر بالملايين وعايزين حفلات كتير بمصر زى زمان فاكر لما كنت عايش معانا هنا كانت أجمل حفلات وبرامج بحياتك كلها مصر".

وأضاف بعضهم: "غلاء التذاكر مشكلة كبيرة ولكن لا يتحملها كاظم لذلك يجب على الحبيب ابو وسام القيصر التدخل شخصيا لعيون عشاقه في مصر من اجل تخفيض الاسعار للتذاكر … نحضر ازاي باسعار التذاكر دي ؟؟؟ …. التذاكر غاليه جدا ف القاهره … يعني اخر حفله في الأوبرا كانت 5000 وحتي الساحل كانت 8000 لو كده معقول إنما الاسعار محدش يتحملها".

الجمهور يتهم كاظم الساهر بتجاهل أحداث غزة: الناس تموت وانتم ترقصون فرحا بموتهم



بينما انتقد آخرون كاظم بسبب إقامته حفلًا غنائيًا في ظل الأحداث الراهنة التي تمر بها غزة، حيث علق البعض قائلًا: "الناس بتموت في غزه ياكاظم وانت جايي تغني والاطفال والنساء تحت الانقاض لابارك الله سعيك … الناس تموت بغزة وانتم ترقصون فرحا بموتهم".

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في الأهرامات



وبعد تصدر أزمة كاظم الساهر تريندات مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب غضب الجمهور الذي اشتد بعد طرح تذاكر الحفل، نستعرض إليكم أسعارها فيما يلي:

صف مباشر للمسرح بـ32160 جنيه

صف ثاني بـ31,200 جنيه

صف ثالث بـ30,240 جنيه

صف رابع بـ29,280 جنيه

صف خامس بـ28,320 جنيه

صف سادس بـ27,360 جنيه

صف سابع بـ 26,400 جنيه

صف ثامن بـ 25,440 جنيه

صف تاسع بـ24,480 جنيه

صف عاشر بـ23,520 جنيه

الصف الحادي عشر بـ22,560 جنيه

الصف الثاني عشر بـ21,600 جنيه



الصف الثالث عشر بـ20,640 جنيه

الصف الرابع عشر بـ19,680 جنيه

الصف الخامس عشر بـ18,720 جنيه

الصف السادس عشر بـ17,760 جنيه

الصف السابع عشر بـ16,800 جنيه

الصف الثامن عشر بـ15,840 جنيه

الصف التاسع عشر بـ14,880 جنيه

الصف العشرون بـ13,920 جنيه

الصف الواحد والعشرون بـ12,960 جنيه

الصف الإثنين وعشرون بـ12,000 جنيه

الصف الثالث والعشرون بـ11,040 جنيه

الصف الرابع والعشرون بـ10,80 جنيه

الصف الخامس والعشرون بـ9,120 جنيه

الصف السادس والعشرون بـ8,160 جنيه

الصف السابع والعشرون بـ7,200 جنيه

الصف الثامن والعشرون بـ6,240 جنيه

الصف التاسع والعشرون بـ5,280 جنيه

الصف الثلاثون بـ4320 جنيه

الصف الواحد وثلاثون بـ3,360 جنيه

الصف الثاني وثلاثون بـ2,400 جنيه



موعد ومكان حفل كاظم الساهر

ومن المقرر أن يُقام حفل المطرب كاظم الساهر في منطقة هرم سقارة بالبدرشين وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٨ يونيو المقبل.

كاظم الساهر عن حفله بالأهرامات: أتطلع بلهفة للقائكم في القاهرة الحبيبة

وروج كاظم الساهر لحفله في الأهرامات من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، حيث نشر البوستر الترويجي للحفل وأرفقه بتعليق قائلًا: “أدعوكم بحرارة لحضور هذه الحفلة الكبيرة التي ستجمع أشهر أغاني الأمس واليوم! أتطلع بلهفة للقائكم في القاهرة الحبيبة”.



ألبوم كاظم الساهر الجديد

على صعيد آخر، طرح كاظم الساهر أحدث ألبوماته الغنائية "كاظم مع الحب"، بعد غياب امتد لفترة طويلة، والذي يضم 13 أغنية من ألحانه وهي :"يا وفية، ويا قلب، وبيانو، ومعك، وتاريخ ميلادي، ورقصة عمر، ولا تظلميه، وتراني أحبك، وأعود، والليل، ومررت بصدري، ولا تسألني، ولا ترحلوا".

كما حرص القيصر على تقديم أغنية "يا وفية" على طريقة الفيديو كليب وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الكبير الراحل كريم العراقي.