أسعار زيت الطعام اليوم الأحد لدى تاجر الجملة.. بكام طن زيت الصويا

أسعار زيوت الطعام اليوم الأحد.. شهدت أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، بنسبة 23.5% خلال شهر إبريل الجاري، وسجل سعر لتر الزيت اليوم السبت إلى 65 جنيهًا للمستهلك، بعد أن كان سعر اللتر يتراوح ما بين 80 إلى 85 جنيها، وتراجعت زجاجة الزيت 700 مللي لنحو 50 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق ولدى تجار الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الأحد في الاسواق ولدى تاجر الجملة

أسعار الزيت اليوم الأحد في الاسواق

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات.

زيت الأولين اليوم الحد في الاسواق ولدى تاجر الجملة

كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 47,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام اليوم الاحد في الاسواق ولدى تاجر الجملة للطن

وشهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 38,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر اليوم الاحد في الاسواق ولدى تاجر الجملة للطن

وثبتت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 49,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر اليوم الاحد لدى تاجر الجملة للطن

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 48,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.