امتحانات الشهادة الاعدادية خارج سيطرة "التربية والتعليم"

خرجت امتحانات الشهادة الاعدادية في غالبية المحافظات عن السيطرة، بعد تداول صور من أوراق الأسئلة لمختلف المواد على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تليجرام وصفحة "شاومينج"، في الوقت الذي تم فيه إحالة رؤساء لجان ومراقبين للتحقيق بعد تداول الأوراق والتسريبات التي تتم منذ بدء الامتحانات في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات.

وشهدت جروبات الغش المختلفة تداول أوراق أسئلة امتحانات في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وسوهاج والفيوم والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ لمواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والجبر والاحصاء وبعض المواد الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجاز على أن امتحانات الشهادة الاعدادية مسئولية مديري المديريات في المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وسط حالة من الغضب لدى أولياء الأمور عن اكتفاء مديري المديريات بإصدار التصريحات التي تبرر تداول أوراق الأسئلة والإجابة واصفين إياها بأنها "تصريحات وهمية ولا علاقة لها بالواقع".

" شاومينج" يتحدى الجميع.. وأولياء الأمور يرفضون مبررات مديري المديريات

ووصف أولياء الأمور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث في امتحانات الشهادة الاعدادية بغالبية المحافظات بـ"الفوضى المستمرة" و"النزيف الذي لم يتوقف"، متهمين وزارة التربية والتعليم ومديري المديريات بالفشل في السيطرة على الامتحانات، وسط مخاوف من تكرار ذلك في امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

وأحال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رئيس إحدى اللجان بمدرسة تعليم أساسي تابعة لإدارة إطسا التعليمية، والمراقب الأول، للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بعد تداول ورقة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.

وجاء قرار محافظ الفيوم بناءً على المذكرة التي عرضتها الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بهذا الشأن، خلال اطمئنان المحافظ على انتظام سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

ولليوم الثاني من بدء الامتحانات في محافظة القليوبية، نشرت جروبات الغش، صورًا تزعم أنها امتحان مادة العلوم التي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية اليوم بالقليوبية، وذلك بعد مرور نصف ساعة فقط من بدأ الامتحان وتم تداولة بكافة مدن ومراكز المحافظة، فيما تجرى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقات موسعة للوصول إلى مصدر التسريبات.

وفي الإسكندرية، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لامتحان اللغة الأجنبية الذي يؤدي فيه طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان اليوم، قائلين إن مجموعة من صفحات الغش نشرته قبل انتهاء موعد الامتحان.

ونفى الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن يكون هناك تسريب في الامتحان، مؤكدا أن من حق الطلاب الخروج من اللجنة بعد انتهاء نصف الوقت وبالتالي فورق الامتحان يتم تداوله من قبل الطلاب أنفسهم بعد هذا الوقت، مشيرًا إلى أن التسريب يكون في حالة وضع الامتحان على الصفحات قبل موعد الامتحان لو بعد بدء اللجان مباشرة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مؤكدا أن العملية الانتحارية تسير في نظام وهدوء حتى الآن ودون مشاكل.

وفي المنوفية، نشرت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، صورًا نسبتها لامتحان اللغة الإنجليزية، للشهادة الإعدادية، وذلك بعد دقائق من دخول الطلاب للجان الامتحان.فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه جار التحقيق من الأوراق المنشورة على جروبات الغش على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لبيان صحتها من عدمه، حيث أكد محافظ المنوفية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الطلاب، وذلك بعد ظهور نتيجة العينة العشوائية، لامتحان اللغة العربية بعد شكاوى التسريب قبل دخول اللجنة.

وفي كفر الشيخ، نشر أولياء الأمور تعليقات تعبر عن غضبهم من انتشار الغش في بعض اللجان عن طريق تداول أوراق أسئلة الامتحانات والإجابة عليها من خلال المكتبات القريبة من المدارس بالتعاون مع بعض الطلاب، وسط مطالب بحتمية عدم خروج الطلاب من اللجنة إلا بعد انتهاء المدة الزمنية للامتحانات لمواجهة المبررات التي يلجأ إليها مديري المديريات لإخلاء مسئوليتهم.

في سياق آخر، توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمُشاركة في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، وذلك بحضور 122 وزيرًا من وزراء التربية والتعليم حول العالم، وينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بهدف تحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور رضا حجازي خلال مشاركاته في المنتدى تجربة مصر في تطوير المناهج وبنوك الأسئلة وتطوير التعليم الفني ورعاية الموهوبين والإتاحة والجودة والتعلم مدي الحياة، فضلا عن تناول ملفات القرائية والتحول الرقمي في التعليم وجهود الدولة المصرية في تعليم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى عرض إجراءات وجهود التنمية المهنية للمعلمين وآلية إعداد القيادات الشابة.

كما يلتقي" حجازي" مع عدد من وزراء التعليم، والمشاركين من ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المهتمة بالتعليم لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.