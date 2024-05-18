جدل في السعودية.. أسبوع الموضة في البحر الأحمر خارج عن المألوف

في خطوة خارجة عن المألوف والمعتاد، أقامت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة "أسبوع الموضة في البحر الأحمر" بنسخته الأولى، في فندق بجزيرة أمهات الشيخ الواقعة قبالة الساحل الغربي للسعودية، وشهد عرض الأزياء في يومه الأول العديد من التصميمات التي جعلت أعين العالم تتجة إلى هذا الحدث الضخم.

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

أسبوع الموضة في البحر الأحمر خارج عن المألوف

نظمت هيئة الأزياء، أول نسخة لـ أسبوع الموضة في البحر الأحمر، والذي يقام على مدى 3 أيام، الجمعة والسبت والأحد، ولم تشهد المملكة سابقا مثل هذه الفعاليات، والهدف منه مبادرات هيئة الأزياء لتعزيز صناعة الموضة في السعودية ودمجها في السوق العالمية، حيث قالت وكالة الأنباء السعودية :" إن هذا الحدث الثقافي الاقتصادي المقام في منتجع سانت ريجيس، في الجزيرة، محطة مهمة في مجال صناعة الأزياء في المملكة، وواحدة من أبرز مبادرات الهيئة لتعزيز هذه الصناعة ودمجها في السوق العالمية، ليكون قطاع الأزياء في المملكة حاضرا في المحافل العالمية ذات العلاقة بالموضة، ولاعبا رئيسيا في مختلف مجالات هذه الصناعة على الصعيد العالمي، لاسيما وأنها تمثل رافدا مهما وفعالا على مستوى اقتصاديات الدول".

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

وشهدت جزيرة الأمهات والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب إقبال عدد كبير من الجماهير من مختلف جنسيات العالم، وافتتحت العرض مصممة الأزياء السعودية، تيما عابدين، والتي شاركت بأسبوع باريس للأزياء الراقية وحققت عددا من النجاحات على مدى 16 عاماً من عملها في مجال تصميم وتنفيذ الأزياء الراقية وأثواب الزفاف.

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

اليوم الثاني لأسبوع الموضة في البحر الأحمر يثير الجدل

أثار اليوم الثاني لـ أسبوع الموضة في البحر الأحمر، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهد عرضا لملابس البحر للمصممة المغربية ياسمينة قنزل، وشاركت فيه عارضات عالميات، وارتدين مجموعة من تصميماتها لبدلات من قطعة واحدة لملابس البحر، في أول عرض من نوعه داخل المملكة.

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

وسرعان ما تصدر هذا الحدث مواقع السوشيال ميديا، وبالأخص موقع "إكس" تويتر سابقًا، وانهالت التعليقات المهاجمة من قبل المتابعين والتي جاءت كالأتي، " بعيد عن السياسة وعن كل حاجه هذا الشي خطير خاصتا في بلاد الحرمين الشريفين بلاد قبلة المسلمين، " والله شي مخزي ومؤلم"، "دي السعودية ولا لاس فيغاس".

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

أول تعليق من ياسمينة قنزل على مجموعة أزياء السباحة في أسبوع الموضة

قالت مصممة الأزياء المغربية ياسمينة قنزل، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أنها "حاولت من خلال تلك التصميمات إظهار ملابس السباحة الأنيقة التي تمثل العالم العربي"، مضيفة أنها عندما جاءت إلى السعودية أدركت أن عرض ملابس السباحة في المملكة يعد لحظة تاريخية، لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مثل هذا الحدث.

أسبوع الموضة في البحر الأحمر

أسبوع الموضة في البحر الأحمر