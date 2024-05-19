مي عمر تسحب البساط من ريم سامي في حفل زفافها

واثق الخطى يمشي ملكًا وهذا ما فعلته النجمة مي عمر خلال ظهورها في حفل زفاف ريم سامي شقيقة زوجها المخرج محمد سامي لتتصدرعناوين الصحف ومجلات الموضة بإطلالتها الساحرة.

وتألقت مي عمر بإطلالة ساحرة، مختلفة مميزة تعكس ذوقها الرفيع وذكائها في أختيار ما يميز إطلالتها ويسحب البساط من الجميع، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، صمم من قماش الكريب باللون البيبي بلو، وزين بحبات الكريستال الملونه من الأمام، والفستان حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني أنطوان قارح.

وأكملت فخامة إطلالتها ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة جذابة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها، مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

مي عمر

مي عمر من مواليد 10 أكتوبر 1988، ممثلة مصرية.

حياتها

التحقت مي عمر بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح. وكانت قد أحبت التمثيل منذ أيام المدرسة، إلا أن أهلها رفضوا ذلك خوفًا عليها. بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية.

وقررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفا من أن يشعروا بصدمة، وكان هناك عدد قليل من أصدقائها على علم بذلك.

بدايتها الفنية

اتجهت في بادئ الأمر لمجال الإنتاج، إلا أنها لم تشعر بالراحة فيه. اتجهت بعد ذلك نحو الإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها قالت إنها لم تشعر بالارتياح أيضًا.

وقد شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يوما بعد يوم، فقررت وقتها أن تتناقش مع زوجها في رغبتها في خوض مجال التمثيل، الذي طلب منها أن تمثل أمامه أولًا حتى يتأكد من امتلاكها الموهبة.

قامت باستعدادات كثيرة للوقوف أمام الكاميرا، فبدأت أولا بدراسة التمثيل مع مروة جبريل، وذلك بصحبة زوجها الذي ساعدها كثيرا، ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح.

أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.

قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور. وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور، ودعمها كثيرًا في تلك التجربة، ففي البداية شعرت بالقلق، ولكنها أقدمت على الخطوة من خلال الاستعداد الجيد لها.

مي عمر

مي عمر

مي عمر