إهداء درع مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى رئيس جامعة القاهرة

أهدى أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، درع المركز للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

جاء ذلك تقديرًا لإنجازات جامعة القاهرة ولجهوده المتميزة والفعالة لإنجاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين".

وأقيم المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور ومشاركة نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار.

إشادة بتقدم جامعة القاهرة

وأشاد الجوهري بالتقدم الكبير لجامعة القاهرة وتعزيز دورها البحثي والأكاديمي في السنوات الأخيرة، كما أشاد بنجاح المؤتمر الذي يتناول موضوعات مهمة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والإقليمية، قائلاً: "وأخص بالشكر لرئيس جامعة القاهرة على اهتمامه ورعايته الكريمة للحدث".

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن شكره لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدًا على أهمية موضوع المؤتمر، ومشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة وتحليل مختلف القضايا الاقتصادية، وتقديم حلول علمية لها.

وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين".

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وتستمر الفعاليات على مدار يومين.

وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة واسعة من كبار العلماء والباحثين والخبراء من مصر والعالم العربي، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

كما عقدت جلسات نقاشية شارك فيها المتخصصون من مختلف المجالات، بهدف تبادل الأفكار والرؤى ووضع تصورات عملية للتعامل مع التحديات الراهنة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية موضوع المؤتمر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والإقليمية، وتزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

ونوه رئيس جامعة القاهرة أن الهدف من المؤتمر هو تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع حالة عدم اليقين، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين.