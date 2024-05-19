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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. جماهير الزمالك تدعم الأبيض قبل ساعات من نهائي الكونفدرالية (فيديو)

الزمالك
الزمالك

حرصت جماهير الزمالك على دعم الأبيض قبل ساعات قليلة من مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي على ستاد القاهرة الدولي.

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شاهد.. جماهير الزمالك تدعم الأبيض قبل ساعات من نهائي الكونفدرالية

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جماهير الزمالك تتوافد على استاد القاهره



وشهد استاد القاهرة توافد جماهير الزمالك إلى المدرجات،  من أجل مؤازرة الأبيض قبل نهائي الكونفدرالية، من أجل حلم التتويج بالبطولة للمرة الثانية.

 


وكان وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة أكد أن الستاد جاهز لاستقبال نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، والتي تبلغ سعته 72 ألف مقعد.


وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف لحصد اللقب للمره الثانيه بعد فوزه بالكأس موسم ٢٠١٩ على نفس الفريق نهضة البركان، باستاد الجيش ببرج العرب. 
 

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