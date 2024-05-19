سونج يونج تشانج: 30% ارتفاعًا بحجم مبيعات إل جي في أفريقيا 

أكد سونج يونج تشانج، رئيس قطاع الأعمال بأفريقا بشركة إل جى، أن حجم مبيعات شركة إل جي في القارة الأفريقية قد ارتفع بنسبة 30% عن الثلاث سنوات الماضية.

قال تشانج في تصريحات خاصة للوفد، إن شركة إل جي تتعامل مع كل سوق في أفريقيا على حسب احتياجته، موضحًا أن الشركة لديها مكتب في الجزائر والمغرب وكذلك تونس، بالإضافة إلى التركيز على زيادة حجم الأعمال مع وجود إستراتيجية خاصة بكل سوق على حدة.

شدد رئيس قطاع الأعمال بأفريقا بشركة إل جى على أن السوق الأفريقية واعدة جدا، مشيرًا إلى أن إل جي تركز في منتجاتها على تقليل استهلاك الكهرباء واستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تقديمها أحدث الحلول التكنولوجية التي تتناسب مع اسمها وسمعتها في السوق.

أوضح أن قطاع التكييفات المركزية له مكتب خاص في مصر، لكنه ليس منفصلًا عن إل جي، وكذلك مركز خدمة خاص به لما بعد البيع والتركيبات والتسهيلات لأنه ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعملاء.

أزاحت شركة إل جى الستار عن أخر إبتكارتها فى مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء، فى جناح العرض الخاص بالشركة فى فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO الذي أقيم خلال الفترة من 13 مايو إلى 15 مايو الحالى بمركز مصر للمعارض الدولية.

تميز جناح العرض الخاص بإل جى بالمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، باستعراضه لأخر إصدارات الشركة وأحدث حلولها التكنولجية العالمية فى مجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، مما أتاح لزوار المعرض من الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسين المتخصصين، والفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي إمكانية الإطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.