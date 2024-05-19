تفضل الأمهات تحضير أصناف متنوعة على مائدة الغداء بين حين لآخر وهذا لدفع الملل والرتابه عن افراد أسرتها.

وتحرص على تحضير الوصفات المفيدة لصحة ابنائها لذا تلجأ كثيرًا الى المأكولات البحرية الشهية لأسعاد أسرتها.

واليوم نقدم لكٍ وصفة تحضير جديدة طريقة تحضير كبسة السمك بالأرز البسمتي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- أرز بسمتي : 4 اكواب (منقوع ومصفى)

- الهامور : كيلو (سمك / مقطع)

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- الكركم : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة كبيرة

- بهار سمك : ملعقة كبيرة

- هيل : ملعقة كبيرة (مطحون)

- ملح : ملعقة كبيرة

- زيت الذرة : كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مفروم)

- فلفل أخضر حار : 2 قرن (مقطع)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- الماء : 5 اكواب

- الفلفل الاحمر الحار : 2 قرن

طريقة التحضير

اخلطي في وعاء صغير كلٍ من: البابريكا، والكركم، والكمون، وبهارات السمك، والهيل المطحون، والملح، والفلفل الأسود.

تبلي قطع السمك الهامور بنصف كمية مزيج البهارات السابق جيّداً من كل الجهات حتى يتشبّع السمك بهذه التتبيلة تماماً، واحتفظي بالنصف الآخر من مزيج البهارات.

ضعي نصف كوب من زيت الذرة في قدر كبير على النار، وبمجرد أن يسخن ضعي قطع السمك المُتبلة واقليها في الزيت من كل الجهات ثم أخرجيها من الزيت وضعيها في طبق جانبي.

ضعي في نفس الزيت الموجود بالقدر كلٍ من: البصل المفروم، والثوم المفروم، والزنجبيل المفروم، والفلفل الأخضر الحار، والنصف المُتبقي من مزيج البهارات وقلّبي المكونات لدقائق على النار.

أضيفي بعد ذلك الطماطم، والماء، والنّصف المُتبقي من زيت الذرة، ثم اتركي المزيج على النار حتى يغلي ثم أضيفي الفلفل الأحمر الحار، والأرز البسمتي.

غطي القدر واتركي المزيج على نار عالية حتى ينضج الأرز قليلاً ثم ارفعي الغطاء وضعي قطع السمك المقلية واتركيه حتى ينضج المزيج تماماً على نار هادئة.

اسكبي الأرز في طبق كبير للتقديم، وضعي فوقه قطع السمك وقدمي الكبسة ساخنة.