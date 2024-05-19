إل جي تتعاون مع جامعة الجلالة ومحطة الضبعة النووية في التكييف المركزي

أكد المهندس حسام الدين منصور، المدير التنفيذى لقطاع التكييفات المركزية بشركة إل جى مصر، أن الشركة تتعاون مع جامعة الجلالة ومحطة الضبعة النووية، على المستوى الحكومي.

قال منصور في تصريحات خاصة للوفد، إن المعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقةHVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO يعد أحد أقوى المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هذا المجال، موضحًا أن حجم تعاقدات إل جي من المعرض بلغ 30 مليون دولار.

أضاف منصور أن إل جي تفتخر بمشاركتها الإستراتيجية فى الدورة الثامنة من المعرض والتى تستهدف التصدير فى المقام الأول، وهو ما يتوافق مع الأولويات الحالية للشركة وخططها التوسعية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولذلك تعد تلك المشاركة فرصة هائلة للاستفادة من الطفرة الصناعية والاقتصادية التى يشهدها المجال فى السوق المصرية حاليًا.

أشار المدير التنفيذى لقطاع التكييفات المركزية بشركة إل جى مصر، إلى أن تصنيع إلى في مصر يقلل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك يساهم في جلب العملة الصعبة من خلال التصدير لدول أفريقيا.

تميز جناح إل جى بالمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، باستعراضه لأخر إصدارات الشركة وأحدث حلولها التكنولجية العالمية فى مجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، مما أتاح لزوار المعرض من الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسين المتخصصين، والفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي إمكانية الإطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

و أتى نظام وحدة المناولة، و الذى تقوم إل جى بتصنيعه فى مصر لأول مرة بدلاً من استيراده من كوريا، على رأس المنتجات المعروضة فى جناح إل جى، توافقاً مع اهتمام الحكومة المصرية بدعم الدور المهم الذي يقوم به التصنيع المحلى فى قطاع التبريد والتكييف، بالإضافة الى عدد من النُظم و الحلول عالية الجودة و الموفرة للطاقة التى تتميز الشركة بإنتاجها عالمياً و منها نظام VRF Multi V والمتميز بصغر حجم وحداته الداخلية بمختلف إصدارتها، مبرد الطرد المركزى الموفر للطاقة والمحافظ على البيئة، وحدات تكييف دكت المخفية و القادرة على تقديم حلول تبريد غير مرئية تتناسب مع الاستعمالات التى تتطلب جمالاً فى الديكورات الدخلية و غيرها من المنتجات.