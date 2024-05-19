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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمباراة الإسماعيلي

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

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ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في السادسة من مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة ٢٤ من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود زلاكة - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

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