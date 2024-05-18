ماتش ahly.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى يلا لايف اليوم في النهائي الأفريقي

ماتش ahly.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى يلا لايف اليوم في النهائي الأفريقي ، وتواجه الفريقان في النسخة الماضية بالدور نصف النهائي، والذي نجح خلالها الأحمر في الفوز، ومن ثم التتويج باللقب الـ 11؛ لذلك تهتم جماهير كرة القدم الآن، بالوصول إلى موعد مباراة الأهلي اليوم ضد الترجي، والقنوات الناقلة لها بث مباشر.

وينقل موقع بوابة الوفد، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لذلك سوف نعرض لكم عبر السطور الآتية، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي بث مباشر اليوم أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وموعد مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري الأبطال، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لكل فريق.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023/2024

أعلنت قناة الرياضية التونسية أنها ستبث مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم مباشرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023/2024. تأتي هذه المباراة المهمة ضمن حقوق البث الأرضي للتليفزيون التونسي، الذي يحق له نقل مباريات الأندية التونسية المشاركة في البطولات الإفريقية مجانًا، ولكن داخل حدود دولة تونس فقط. يُذكر أن هذه الحقوق تندرج ضمن قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) المتعلقة بحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني.

مباراة الأهلي والترجي تجرى على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي في رادس، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. تُعتبر هذه المباراة ذهابًا لنهائي البطولة، حيث ستُقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير يتجاوز 60 ألف متفرج.

يعود الفريق الأهلي إلى القاهرة صباح الأحد، بعد خوض مباراة الذهاب، ليبدأ التحضيرات لمباراة العودة المرتقبة. ويعمل الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كول على تجهيز الفريق بشكل مكثف لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في تونس، تسهل مهمته في لقاء العودة.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

من ناحية أخرى، كشفت مصادر خاصة كواليس المران الجماعي الأخير للأهلي، حيث ركز الفريق على تحليل أداء الترجي في المباريات الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف. أشار المصدر إلى أن الجهاز الفني واللاعبين شاهدوا عدة مباريات للترجي، مما ساعدهم على وضع خطة تكتيكية محكمة لمواجهة الفريق التونسي.

تتوقع الجماهير مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس تقربه من حصد اللقب الإفريقي العاشر في تاريخه، فيما يسعى الترجي لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب في القاهرة.

من المتوقع أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية كبيرة، سواء عبر الشاشات التلفزيونية أو من خلال الحضور في الملعب، ما يضفي عليها أجواء حماسية ومثيرة. يتمنى عشاق كرة القدم الأفريقية مباراة ممتعة تعكس التنافس القوي بين الفريقين الكبيرين ، ستكون من خلال هذا التردد.

تردد قناة الرياضية التونسية القمر الصناعي: نايل سات التردد 11727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، لتبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.

تشكيل الأهلي ضد الترجي

يتوقع أن يختار السويسري مارسيل كولر، تشكيل الأهلي اليوم، لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال 2023/2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو- وسام أبو على.

تشكيل الترجي ضد الأهلي

يأتي تشكيل الترجي التونسي المتوقع اليوم، لمقابلة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، كالتشكيل الآتي: