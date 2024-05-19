الرقابة المالية تمنع المساهم الرئيسي بالقلعة من التصويت في عمومية الشركة

قالت الرقابة المالية أنه تنفيذا للمادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية التي تمنح الرقابة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية.

أضاف بيان الرقابة المالية أنه وفقا للافصاحات المنشورة من شركة القلعة للاستثمارات المالية "شركة القلعة" فيما يتعلق بشأن مشاركة مساهمي شركة القلعة للاستصمارات المالية في شراء الدين المستحق عليها للمقرضين الخارجيين

قررت الرقابة المالية منع الأسهم العادية لشركة Citadel Capital Partners -المساهم الرئيسي- من التصويت بالجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 30 مايو وقصر التصويت على أسهم المساهمين المالكين لنسبة 76.51% من إجمالي أسهم الشركة.