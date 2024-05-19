انتخابات الغرف السياحية فى موعدها والمحكمة ترفض الطعن وتحيلها للمفوضين

باسل السيسي يتنازل عن الاستمرار في دهوى وقف الانتخابات

باسل السيسي يطالب بالتكاتف خلف المجلس القادم ودعمه لتعديل اللائحةتحقيقا للعدالة بين الشركات







أكد باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفةشركات السياحة والمرشح لعضوية مجلس الإدارةتنازله عن الدعوى التي أقامها لوقف الانتخابات والطعن ببطلان اللائحة المنظمة لها والتي قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برفض الشقالمستعجل بوقف الانتخابات وإحالة الموضوع إلى المفوضين

وأكد باسل السيسي هدفه من إقامة الدعوى كان السعي لإصلاح اللائحة قبل الانتخابات وتعديلهاوعرضها على الجمعية العمومية , وحيت أن هذا لميحدث وأن الدعوى اتخذت مسارا آخر فقد تنازل عنالدعوى تماما وترك الامر لمجلس الادارة القادم أيا كان الفائزين في الانتخابات إحتراما لاختيارالجمعية العمومية ودعما لجميع الفائزين , معربا عنثقته في قيام المجلس المقبل بالتحرك لإصلاح اللائحةالتنفيذية للانتخابات تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرصبين كافة شركات السياحة

وطالب السيسي كل الزملاء الذين أقاموا دعاوىمماثلة أن يحذو حذوه و يتنازلوا عن دعواهم تاركين الأمر لمجلس الإدارة القادم علي أن يتحد الجميعخلف المجلس سعيا لتعديل اللائحة وهذا هو الهدف من إقامة الدعاوي أساسا

وكان باسل السيسي قد أقام دعوى قضائيةمستعجلة تطالب بوقف انتخابات غرفة شركات السياحة وبطلان اللائحة التنفيذي المنظمة لتلك الإنتخابات والتي أكد أنها تحدث تفرقة بين الشركات بصورة غير قانونية من حيث التصنيف الذي تضمنتها دعوى للانتخابات