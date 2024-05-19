قائمة الإجازات الرسمية لعام 2024 .. وموعد عيد الأضحى

يبحث الكثيرون عن مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يونيو، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بناءً على الحسابات الفلكية لهذا العام، يتوقع أن يحدث الاقتران المركزي (المحاق) يوم الأحد في تمام الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي.

ويعني ذلك أن يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 سيكون يوم وقفة عرفات، وسيكون موعد عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وهو اليوم الذي يأتي بعد وقفة عرفات.

مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يونيو وجدول العطلات الرسمية لعام 2024، ستشمل:

وقفة عرفات: السبت 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى: يبدأ يوم الأحد 16 يونيو 2024 ويمتد لعدة أيام حسب التقاليد المحلية.

قائمة الإجازات الرسمية لعام 2024

إجازة يوم وقفة عرفات: السبت 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك: الأحد 16 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك: الاثنين 17 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو: الأحد 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية: الأحد 7 يوليو 2024.

عيد الثورة: الثلاثاء 23 يوليو 2024.

عيد المولد النبوي الشريف: الأحد 15 سبتمبر 2024.

عيد القوات المسلحة: الأحد 6 أكتوبر 2024.