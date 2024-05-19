الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أمسية موسيقية لمواهب الفيولينة والبيانو بأوبرا دمنهور

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ضمن توجهات الثقافة المصرية لتشجيع ودعم الواعدين تقيم دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى فصل الفيولينة تدريب وقيادة ماجى مجدى ويصاحبه عازف البيانو  أمير عوض وفصل البيانو تدريب عمر فاروق وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس 23 مايو على مسرح أوبرا دمنهور .

 

 

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية والعربية منها كونشرتو سيتز الخامس - جافوتو لـ باخ ، السيمفونية الخامسة لـ بيتهوفن ، جافوتى لـ هاندل ، الفالس الثانى لـ شوستاكوفيتش ، فالس الربيع لـ شوبان ، بكتب اسمك لـ الأخوين الرحبانى - كان عندنا لـ إلياس الرحباني ، الاسكندرية وفيها حاجة حلوة لـ عمر خيرت )

 

يشارك فى الحفل الواعدين لورنا أحمد - ملك ملوك - كيريا مينا - ندى كريم - يمنى مخلوف - أية هشام - ميرنا خليفة - ميرنا سامح - آدم عمرو - عمر الجندي - أحمد الشبكشي - سهيلة سامح - ياسين سامح - سلمى حسام - هايدي أحمد - آيه الرشيدي سلافا خالد - أحمد هاني - فريدة وليد - محمد إيهاب - جوى جورج - درة عتمان - لارا عمرو - ماريا سامح - رودينا طارق - فريدة الجندي - ديما إسلام - مروان أسامة - ياسمين أحمد .

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب يضم مختلف الأنشطة الفنية التى تسهم في صقل المواهب وتنميتها وتعليم المتدربين على أيدي متخصصين من ذوى الخبرة والكفاءة في مجالات متنوعة منها الباليه ، الجيتار ، العود ، الكمان ، البيانو ، الإيقاع والرسم .

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