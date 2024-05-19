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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم عالماشي يحقق إيرادات متوسطة منذ طرحه بشاشات العرض

فيلم عالماشي
فيلم عالماشي

حقق فيلم " عالماشي "، بطولة الفنان علي ربيع و آية سماحة ، فى دور العرض منذ طرحه ، إيرادات بلغت 12,481,620 جنيه، وذلك ضمن قائمة الأعمال المنافسة في موسم عيد الفطر.

 

أقيم العرض الخاص لفيلم “عالماشي” يوم الثلاثاء الماضي في سينما أركان بلازا، بحضور فريق العمل وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

 

تحدثت الفنانة آية سماحة، أنها متحمسة للغاية فالفيلم كوميدي وممتع، فالأهم لديها هو المشروع، فلقد قرأت السيناريو وأعجبت به بشدة ووافقت على الفيلم والكواليس كانت لذيذة وكوميدية، فكل فريق العمل متعاون جدا.

 

وكشفت عن دورها في الفيلم حيث تجسد شخصية مدربة جيم تجمعها قصة حب مع علي ربيع.

فيلم عالماشي

تفاصيل فيلم عالماشي

وكشف الفنان علي ربيع، إن الفيلم قصته ممتعة للغاية فهي تدور في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي والذي يجسد شخصيته، يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

 

تابع علي ربيع أن الجمهور سوف يرى كوميديا جديدة لم يقدمها من قبل من خلال الفيلم، والذي ستجعله من أهم أفلام عيد الفطر المبارك.

 

وأكد علي ربيع، أن التحضيرات للفيلم أخذت سنة بالكامل، والدور صعب لأنه يعتمد على الحركة طوال الوقت فكانوا يصورون حوالي ١٤ ساعة في اليوم وأكثر.

 

أكمل علي ربيع حديثه أن الشخصية صعبة ولها تحولات كثيرة كما أن التصوير كان مرهقا للغاية ولكن الكواليس كوميدية مثل قصة الفيلم بالظبط.

فيلم عالماشي

أبطال فيلم عالماشي

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

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الجريدة الورقية