يعد الجمبري من الأكولات الغنية والصحية المفيدة المحببة لدى الكبار والصغار لفوائده المتعددة التي نعرضها الأن في السطور التالية.

1. ينظم عمل الأنزيمات

الجمبري يعتبر مصدرًا غنيًا بالمعادن، مثل الزنك، والسيلينيوم، وهما من المعادن المهمة جدًا لتنشيط الانزيمات وتنظيم عملها لإتمام العمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية في الجسم.

يساعد الزنك على تنشيط الإنزيمات الضرورية لإنتاج الطاقة، كما تعتمد بعض البروتينات في عملها على الزنك لتنظيم النشاط الجيني ودعم الجهاز المناعي.

2. يساعد في مقاومة السرطانات

يحوي الجمبري على السيلينيوم الذي يعد مضادًا قويًا للأكسدة، فهو يحمي الخلايا وأغشيتها من الجذور الحرة والتلف، كما ينشط السيلينيوم الأنزيمات المقاومة للسرطان وينشط عمليات الأيض في الجسم.

وتشير العديد من الدراسات إلى كون الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من السيلينيوم أقل عرضة من غيرهم لخطر الوفاة جراء الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان البروستاتا والرئة، والقولون والمستقيم.

ويعتقد أن السيلينيوم قد يحد من خطر الإصابة بالسرطان بطريقتين:

يدخل السيلينيوم في تركيب إنزيم بيروكسيديز الجلوتاثيون، وهو أنزيم ذو خصائص مضادة للأكسدة التي يمكن أن تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

يعتقد أن السيلينيوم يساهم في منع نمو الورم عن طريق تعزيز جهاز المناعة، ويمنع تطور الأوعية الدموية المغذية للورم.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير روبيان بالصوص الحار بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الروبيان : كيلو (مقشر)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- فلفل أخضر حار : 3 قرون (مقطع)

- الكزبرة : ملعقة صغيرة

- صلصة طماطم : كوب

- النعناع : ملعقة صغيرة (مفروم)

- بقدونس : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الماسترد : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي زيت الزيتون في مقلاة كبيرة ثم اقلي البصل والثوم حتى يصبح لونهما ذهبياً.

أضيفي الفلفل الأخضر الحار، والكزبرة، وصلصة الطماطم، والنعناع، والبقدونس، وعصير الليمون، والمستردة، والملح، والفلفل الأسود ثم قلبي المزيج جيداً.

وزّعي في صينية مدهونة بالزيت نصف كمية خليط الصلصة في القاع ثم وزعي قطع الجمبري واسكبي باقي الصلصة الحارة فوقه.

غلّفي الصينية بورق الأولمنيوم ثم أدخليها الفرن حتى النضج لمدة 30 دقيقة.

ارفعي ورق الأولمنيوم ثم قدمي الروبيان ساخناً.