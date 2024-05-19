البورصة تربح 87 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد بصورة جماعية مدعومة من العمليات الشرائية التي قادها العرب والأجانب .

ربح رأس المال السوقي للأسهم 87 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.839.5 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.49% ليصل إلى مستوي 27315 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى5886 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 8535 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 1.6 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 6.1 مليار جنيه.