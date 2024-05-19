الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 87 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

ارتفعت  مؤشرات البورصة  بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد بصورة جماعية مدعومة من العمليات الشرائية التي قادها  العرب والأجانب .

ربح رأس المال السوقي للأسهم  87 مليار جنيه،  ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي    1.839.5 تريليون جنيه.

ارتفع  مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة  بنسبة 4.49%  ليصل إلى مستوي  27315 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.46%  ليغلق عند مستوى5886 نقطة.

 

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4.59%   ليغلق عند مستوى 8535 نقطة.

 

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب  للشراء وبلغت صافي مشترياتهم   1.6 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين  المصريين   وسط تداولات 6.1 مليار جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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