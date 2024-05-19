بعد الافتتاح.. معلومات عن المشروع المتكامل الأول بمركز التنمية الشبابية

تشهد محافظة القاهرة اهتماما كبيرا بكافة القطاعات ومن بينها قطاع الرياضة والاهتمام بالنشء لذلك قامت المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعمل تطوير لكثير من مراكز الشباب خلال الفترة الماضية واستمر هذا التعاون وقام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بافتتاح المشروع المتكامل الأول بمركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول أول أمس .

وفي هذا التقرير ترصد “بوابة الوفد" أهم المعلومات عن المشروع المتكامل الأول بمركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول، وتعد مراكز التنمية الشبابية تعد نموذجًا متميزًا خاصة وأنها تهتم بإعداد الشباب إعدادًا سليمًا من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية، وتعمل على تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات كما تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات لأعضائها من الشباب، بهدف استثمار أوقات فراغهم فى ممارسة مجموعة من الأنشطة التى تسهم فى بناء شخصية قيادية تسهم فى تنمية الوطن.

المشروع المتكامل الأول بمركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول

ويتضمن المشروع المتكامل الأول بمركز التنمية الشبابية بالتجمع مجمع حمامات سباحة، وملاعب لكرة القدم، وملاعب تنس، وقاعات متعددة الأغراض، ومحلات تجارية ووأماكن للتصوير والفوتوسيشن ومناطق للمطاعم والكافتريات، وصالات للجيم ومبنى إدارى.

العاصمة شهدت طفرة كبرى فى المنشآت الرياضية فى عهد الرئيس السيسي



وفي هذا الصدد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت طفرة كبرى فى المنشآت الرياضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت .



الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير كافة الإمكانيات للشباب والإرتقاء بمستوى الملاعب

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير كافة الإمكانيات للشباب والإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية بإعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .



وأشاد محافظ القاهرة بإمكانيات مركز شباب التجمع الأول مؤكدًا أنها لا تقل عن أى نادى رياضي كبير .



